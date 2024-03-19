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В Харькове патрульные остановили пьяного водителя, который угрожал взорвать гранату

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 22:31
В Харькове патрульные остановили пьяного водителя, который угрожал взорвать гранату
Скриншот из видео Патрульной полиции

В Харькове патрульные полицейские нейтрализовали угрозу от нетрезвого водителя, угрожавшего взорвать гранату.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в соцсетях

Детали: Белошицкий пишет, что на линию поступил вызов о нетрезвом водителе BMW, машину обнаружили и остановили, впрочем дальше он винял гранату и начал угрожать.

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Прямая речь: "Мгновенная эскалация, нетрезвый водитель с гранатой в руке, крики: "Отойдите я взорву!", и мгновенная реакция: гранату отобрали, не дали привести в действие спусковой рычаг".

Детали: Задержанный передан соответствующим службам и с ним будут проводиться дальнейшие процессуальные действия.

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Прямая речь: "Однако таких ситуаций много. Война накладывает свой след везде и во всем. Простая остановка авто может закончиться трагически в любой момент. Меняются подходы и практики полицейской деятельности, как и риски, которые и раньше были достаточно высокими".

Темы: Харьковполицияоружие
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