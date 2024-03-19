Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони планує відкрити 27 центрів рекрутингу в першому півріччі 2024 року

Тетяна ОлійникВівторок, 19 березня 2024, 22:47
Міноборони планує відкрити 27 центрів рекрутингу в першому півріччі 2024 року
Рекрутинговий центр у Запоріжжі. Фото Міноборони

В Міністерстві оборони України заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.

Джерело: сайт Міноборони, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець

Пряма мова уповноваженого: "Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію.

Реклама:

Загалом у I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах".

Деталі: У відомстві зазначають, що центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.

Один із таких центрів 19 березня відкрили у Запоріжжі. У ньому працюватимуть двоє цивільних співробітників, які, за словами Міноборони, не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.

ВІДЕО ДНЯ

Центр у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць зокрема в підрозділах сил ТРО, Нацгвардії, Морській піхоті.

Дослівно Міноборони: "Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави".

Теми: Міноборонимобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Міноборони
Міноборони повідомило про приєднання Люксембургу до "артилерійської коаліції"
Суд відпустив Лієва з-під варти під власне зобов’язання – ЗМІ
У Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні грошей Міноборони
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: