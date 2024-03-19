Міноборони планує відкрити 27 центрів рекрутингу в першому півріччі 2024 року

В Міністерстві оборони України заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.

Джерело: сайт Міноборони, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець

Пряма мова уповноваженого: "Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію.

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Загалом у I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах".

Деталі: У відомстві зазначають, що центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.

Один із таких центрів 19 березня відкрили у Запоріжжі. У ньому працюватимуть двоє цивільних співробітників, які, за словами Міноборони, не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.

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Центр у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць зокрема в підрозділах сил ТРО, Нацгвардії, Морській піхоті.

Дослівно Міноборони: "Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави".