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Минобороны планирует открыть 27 центров рекрутинга в первом полугодии 2024 года

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 22:47
Минобороны планирует открыть 27 центров рекрутинга в первом полугодии 2024 года
Рекрутинговый центр в Запорожье. Фото Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.

Источник: сайт Минобороны, уполномоченный Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец

Прямая речь уполномоченного: "Здесь будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как: какие части, какие должности в части, где я буду служить? Будет ли учтена моя профессия, мой опыт, мое состояние здоровья? Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и и будем расширять географию.

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В I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах".

Детали: В ведомстве отмечают, что центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Сил обороны.

Один из таких центров 19 марта был открыт в Запорожье. В нем будут работать два гражданских сотрудника, которые, по словам Минобороны, не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет сугубо коммуникативна.

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Центр в Запорожье предлагает ряд вакантных мест, в частности, в подразделениях сил ТРО, Нацгвардии, Морской пехоты.

Дословно Минобороны: "Наибольший запрос наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий профессий, чьи знания и умения нужны в Силах обороны государства".

Темы: Миноборонымобилизация
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