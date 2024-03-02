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Удар по багатоповерхівці Одеси: 18 квартир знищено, 7 пошкоджено

Катерина ТищенкоСубота, 2 березня 2024, 16:38
Удар по багатоповерхівці Одеси: 18 квартир знищено, 7 пошкоджено
зруйновані квартири в Одесі, фото ДСНС

Внаслідок атаки ворожого безпілотника в багатоповерховому будинку в Одесі знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.

Джерело: Одеська міська рада в Telegram

фото міськради
фото міськради

Дослівно: "Станом на 14:30 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місті трагедії працює оперативний штаб.

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В пошкодженому будинку відновлено електропостачання".

Деталі: У міськраді повідомили, що внаслідок удару теплопостачання відсутнє в 11 будинках, школі та дитячому садочку. Ведуться роботи щодо відновлення роботи котельної. Крім того, у двох будинках відсутнє газопостачання.

Що передувало: У ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними, загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.

Під завалами ще можуть перебувати люди, в тому числі діти.

Теми: Одесабезпілотники
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