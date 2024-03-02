Повітряні сили збили російський Су-34

У суботу Повітряні сили застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35, підтвердилося збиття Су-34.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації.

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Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!".

Оновлено: Пізніше Олещук повідомив, що підтвердилося збиття лише Су-34.

Пряма мова Олещука: "Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта!".

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Що передувало: За даними Повітряних сил, у п’ятницю на Східному напрямку було збито ворожий Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

У лютому 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків.