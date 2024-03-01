Найкращий результат з жовтня 2022 року: у лютому Повітряні сили збили 13 ворожих літаків
П'ятниця, 1 березня 2024, 14:58
Міністерство оборони України повідомило, що у лютому 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків.
Джерело: Міністерство оборони України у Telegram
Дослівно: "У лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 і 1 літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50".
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Деталі: Повідомляється, що це найкращий результат із жовтня 2022 року. Також у відомстві подякували воїнам за ефективну роботу. І партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 29 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.
- 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Вдень 27 лютого з'явилася новина і про другий збитий Су-34.
- Видання "Forbes" припускало, що успіх Збройних сил України у збитті російських літаків пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS, а також "сліпих зон" росіян після втрати ними третини літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.