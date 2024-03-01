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Найкращий результат з жовтня 2022 року: у лютому Повітряні сили збили 13 ворожих літаків

"Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 14:58
Найкращий результат з жовтня 2022 року: у лютому Повітряні сили збили 13 ворожих літаків
Колаж: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України повідомило, що у лютому 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків.

Джерело: Міністерство оборони України у Telegram

Дослівно: "У лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 і 1 літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50".

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Деталі: Повідомляється, що це найкращий результат із жовтня 2022 року. Також у відомстві подякували воїнам за ефективну роботу. І партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України.

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Теми: Повітряні сили ЗСУМіноборони
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