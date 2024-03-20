У ЄС попередньо продовжили безмитний експорт української сільгосппродукції

У середу Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередніх домовленостей про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни з боку Росії.

Джерело: заява Європарламенту

Дослівно: "Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, з метою підтримки України в умовах триваючої агресивної війни Росії".

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Деталі: Як зазначається в заяві, Єврокомісія може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС.

Постанова також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць та цукру. Крім того, депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

Вони також домоглися від Комісії твердих зобов'язань вжити заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

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Базовим орієнтиром для екстреного гальмування будуть показники 2022 та 2023 років. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за ці два роки, тарифи будуть знову запроваджені.

"Сьогоднішня угода посилює незмінну прихильність ЄС до підтримки України перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до її перемоги.

Націленість Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС.

Парламент почув їхні занепокоєння і посилив захисні заходи, які зменшать тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть приголомшені раптовим сплеском українського імпорту", – сказала євродепутатка від ЄНП з Латвії Сандра Калніете.

У заяві додають, що тепер Європарламент та Єврорада повинні дати остаточне зелене світло тимчасовій угоді. Термін нинішньої – закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення терміну.

Передісторія:

У лютому постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

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