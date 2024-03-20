В ЕС предварительно продлили беспошлинный экспорт украинской сельхозпродукции

В среду Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительных договоренностей о продлении мер по либерализации торговли для Украины в условиях захватнической войны со стороны России.

Источник: заявление Европарламента

Дословно: "Временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС будет продлено еще на один год, до 5 июня 2025 года, с целью поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессивной войны России".

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Детали: Как отмечается в заявлении, Еврокомиссия может принять быстрые действия и ввести любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт повлечет значительные нарушения на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС.

Постановление также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара. Кроме того, депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Они также добились от Комиссии твердых обязательств принять меры в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

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Базовым ориентиром для экстренного торможения будут показатели 2022 и 2023 годов. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы за эти два года, тарифы будут снова введены.

"Сегодняшнее соглашение усиливает неизменную приверженность ЕС к поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России до ее победы.

Нацеленность России на Украину и ее производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС.

Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые уменьшат давление на фермеров ЕС, если они будут потрясены внезапным всплеском украинского импорта", – сказала евродепутат от ЕНП из Латвии Сандра Калниете.

В заявлении добавляют, что теперь Европарламент и Евросовет должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Срок нынешнего – заканчивается 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания срока.

Предыстория:

В феврале постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению, которое имеет целью продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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