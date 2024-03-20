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ВПС США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

Ольга Глущенко Середа, 20 березня 2024, 04:54
ВПС США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї
Літак B-52H, ілюстративне фото ВПС США

Військово-повітряні сили США заявили у вівторок, що провели успішне випробування гіперзвукової зброї повітряного базування в Тихому океані.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву ВПС США

Деталі: У публікації зазначають, що випробування провели в неділю після того, як бомбардувальник B-52 вилетів з острова Гуамі та випустив ракету швидкого реагування ARRW.

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"Хоча ВПС США назвали випробування успішним, вони не розголошують швидкість польоту зброї. Під час попередніх випробувань ARRW летіла зі швидкістю щонайменше в п'ять разів більшою за швидкість звуку", – пише Reuters.

Видання додає, що Сполучені Штати не єдині, хто розробляє гіперзвукову зброю, швидкість і маневреність якої ускладнюють її відстеження і перехоплення.

Росія запускала гіперзвукові ракети по цілях в Україні, а Китай випробовував гіперзвукову зброю, хоча у жовтні заперечив це.

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Теми: СШАармія
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