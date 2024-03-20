ВВС США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США заявили во вторник, что провели успешное испытание гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление ВВС США

Детали: В публикации отмечается, что испытания провели в воскресенье после того, как бомбардировщик B-52 вылетел с острова Гуами и выпустил ракету быстрого реагирования ARRW.

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"Хотя ВВС США назвали испытания успешным, они не разглашают скорость полета оружия. Во время предыдущих испытаний ARRW летела со скоростью минимум в пять раз больше скорости звука", – пишет Reuters.

Издание добавляет, что Соединенные Штаты не единственные, кто разрабатывает гиперзвуковое оружие, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.

Россия запускала гиперзвуковые ракеты по целям в Украине, а Китай испытывал гиперзвуковое оружие, хотя в октябре отрицал это.