Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВВС США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Ольга ГлущенкоСреда, 20 марта 2024, 04:54
ВВС США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
Самолет B-52H, иллюстративное фото ВВС США

Военно-воздушные силы США заявили во вторник, что провели успешное испытание гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление ВВС США

Детали: В публикации отмечается, что испытания провели в воскресенье после того, как бомбардировщик B-52 вылетел с острова Гуами и выпустил ракету быстрого реагирования ARRW.

Реклама:

"Хотя ВВС США назвали испытания успешным, они не разглашают скорость полета оружия. Во время предыдущих испытаний ARRW летела со скоростью минимум в пять раз больше скорости звука", – пишет Reuters.

Издание добавляет, что Соединенные Штаты не единственные, кто разрабатывает гиперзвуковое оружие, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.

Россия запускала гиперзвуковые ракеты по целям в Украине, а Китай испытывал гиперзвуковое оружие, хотя в октябре отрицал это.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
США
Генерал Пентагона: Задержки помощи США подвергают Украину повышенному риску
Глава Пентагона предупредил: Выживание Украины - под угрозой
Трамп назвал условие, при котором не будет выводить США из НАТО
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: