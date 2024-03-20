Танкер-хімовоз перекинувся біля берегів Японії: 5 членів екіпажу зникли безвісти
Біля берегів Японії перекинувся танкер-хімовоз під прапором Південної Кореї, який стояв на якорі біля узбережжя острова Муцуре − 5 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.
Джерело: The Japan Times з посиланням на японську берегову охорону
Деталі: Повідомляється, що екіпаж 870-тонного танкера Keoyoung Sun звернувся за допомогою близько 7:05 ранку, повідомивши, що судно перекидається.
За даними берегової охорони, шістьох іноземних членів екіпажу врятували, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти, їх розшукують.
Танкер перевозив близько 980 метричних тонн акрилової кислоти. На борту перебувало 11 членів екіпажу − вісім індонезійців, два південнокорейці і однин китаєць.
Зазначається, що місцева метеорологічна обсерваторія видавала попередження про сильний вітер і високі хвилі станом на 7 ранку.