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Танкер-хімовоз перекинувся біля берегів Японії: 5 членів екіпажу зникли безвісти

Ірина БалачукСереда, 20 березня 2024, 09:22
Танкер-хімовоз перекинувся біля берегів Японії: 5 членів екіпажу зникли безвісти
Фото з сайту japantimes.co.jp

Біля берегів Японії перекинувся танкер-хімовоз під прапором Південної Кореї, який стояв на якорі біля узбережжя острова Муцуре − 5 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Джерело: The Japan Times з посиланням на японську берегову охорону

Деталі: Повідомляється, що екіпаж 870-тонного танкера Keoyoung Sun звернувся за допомогою близько 7:05 ранку, повідомивши, що судно перекидається.

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За даними берегової охорони, шістьох іноземних членів екіпажу врятували, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти, їх розшукують.

Танкер перевозив близько 980 метричних тонн акрилової кислоти. На борту перебувало 11 членів екіпажу − вісім індонезійців, два південнокорейці і однин китаєць.

Зазначається, що місцева метеорологічна обсерваторія видавала попередження про сильний вітер і високі хвилі станом на 7 ранку.

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Теми: Японіяморяки
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