Танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии: 5 членов экипажа пропали без вести
У берегов Японии перевернулся танкер-химовоз под флагом Южной Кореи, который стоял на якоре у побережья острова Муцуре − 5 членов экипажа считаются пропавшими без вести.
Источник: The Japan Times со ссылкой на японскую береговую охрану
Детали: Сообщается, что экипаж 870-тонного танкера Keoyoung Sun обратился за помощью около 7:05 утра, сообщив, что судно опрокидывается.
По данным береговой охраны, шестерых иностранных членов экипажа спасли, еще пятеро считаются пропавшими без вести, их разыскивают.
Танкер перевозил около 980 метрических тонн акриловой кислоты. На борту находилось 11 членов экипажа − восемь индонезийцев, два южнокорейца и один китаец.
Отмечается, что местная метеорологическая обсерватория выдавала предупреждение о сильном ветре и высоких волнах по состоянию на 7 утра.