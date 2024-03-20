Танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии: 5 членов экипажа пропали без вести

У берегов Японии перевернулся танкер-химовоз под флагом Южной Кореи, который стоял на якоре у побережья острова Муцуре − 5 членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Источник: The Japan Times со ссылкой на японскую береговую охрану

Детали: Сообщается, что экипаж 870-тонного танкера Keoyoung Sun обратился за помощью около 7:05 утра, сообщив, что судно опрокидывается.

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По данным береговой охраны, шестерых иностранных членов экипажа спасли, еще пятеро считаются пропавшими без вести, их разыскивают.

Танкер перевозил около 980 метрических тонн акриловой кислоты. На борту находилось 11 членов экипажа − восемь индонезийцев, два южнокорейца и один китаец.

Отмечается, что местная метеорологическая обсерватория выдавала предупреждение о сильном ветре и высоких волнах по состоянию на 7 утра.