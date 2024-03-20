Поліція ліквідувала банду, яка палила будинки на замовлення

Правоохоронці ліквідували організовану групу злочинців, які на замовлення спалювали житло громадян в різних регіонах країни.

Джерело: Нацполіція, Офіс генерального прокурора

Дослівно НПУ: "Таку "послугу" можна було замовити в телеграм-каналі — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них "коктейлі Молотова". Наступні десять років вони можуть провести за ґратами".

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Деталі: За даними слідства, організатори цієї злочинної групи – 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання "брудної" роботи вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за скоєння злочинів.

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання. За послугу просили від 500 до 3000 доларів.

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Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Повідомляється, що слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи та зібрали докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи. В тому числі — вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини і банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою.

Наразі підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.