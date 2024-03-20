Полиция ликвидировала банду, которая жгла дома на заказ

Правоохранители ликвидировали организованную группу преступников, которые на заказ сжигали жилье граждан в разных регионах страны.

Источник: Нацполиция, Офис генерального прокурора

Дословно НПУ: "Такую "услугу" можно было заказать в телеграмм-канале - стоило это от 500 до 3000 долларов. Поджигатели разрабатывали план совершения преступления: проводили разведку местности, закупали горюче-смазочные материалы и делали из них "коктейли Молотова". Следующие десять лет они могут провести за решеткой".

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Детали: По данным следствия, организаторы этой преступной группы - 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Для выполнения "грязной" работы они привлекли девять жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 17 до 34 лет, сами же принимали заказы на поджоги и распределяли между членами ОПГ деньги, полученные за совершение преступлений.

Фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру. Видео присылали заказчикам в качестве подтверждения выполнения. За услугу просили от 500 до 3000 долларов.

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Таким образом злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Сообщается, что следователи Нацполиции провели 24 обыска по местам проживания участников группы и собрали доказательства причастности к серийным поджогам всех одиннадцати участников преступной группы. В том числе - изъяли боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления и банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора всем участникам преступной группы, включая организаторов, сообщено о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой.

Сейчас подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.