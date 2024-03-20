ДПСУ спіймала 8 чоловіків: у костюмах хімзахисту намагались втекти через Кучурганський лиман

Прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися залишити Україну, одягнувши захисні комбінезоні і пройшовши через Кучурганський лиман в Одеській області − організаторам втечі вони заплатили по $5 300.

Джерело: ДПСУ

Дослівно прикордонники: "Вісім порушників, одягнувши захисні комбінезони, намагалися пройти Кучурганський лиман. Таким маршрутом чоловіків на Одещині повели два організатори. За сприяння в перетині вони взяли по $5 300 з кожного "клієнта". Частину суми в розмірі $1000 порушники мали перераховувати на криптогаманець".

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Деталі: Затримали групу неподалік села Градениці Біляївського району.

Повідомляється, що організатори незаконного перетину кордону шукали потенційних "клієнтів", які мали намір втекти з України. Вони підвозили ухилянтів до одного з сіл прикордоння та давали вказівки щодо їхніх подальших дій.

Оскільки маршрут втечі з країни мав проходити через Кучурганський лиман, то для своїх "клієнтів" організатори приготували захисні костюми.

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"Володіючи даними місцезнаходження організаторів та потенційних порушників, оперативники провели заходи щодо їх затримання", − зазначили прикордонники.

Обом організаторам повідомили про підозру за ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрали запобіжний захід.

Фото ДПСУ

На вісьмох чоловіків склали протоколи про адмінпорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.