ГПСУ поймала 8 мужчин: в костюмах химзащиты пытались сбежать через Кучурганский лиман

Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые пытались покинуть Украину, надев защитные комбинезоны и пройдя через Кучурганский лиман в Одесской области − организаторам побега они заплатили по $5 300.

Источник: ГПСУ

Дословно пограничники: "Восемь нарушителей, надев защитные комбинезоны, пытались пройти Кучурганский лиман. Таким маршрутом мужчин в Одесской области повели два организатора. За содействие в пересечении они взяли по $5 300 с каждого "клиента". Часть суммы в размере $1000 нарушители должны были перечислять на криптокошелек".

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Детали: Задержали группу возле села Граденицы Беляевского района.

Сообщается, что организаторы незаконного пересечения границы искали потенциальных "клиентов", которые намеревались сбежать из Украины. Они подвозили уклонистов в одно из сел приграничья и давали указания относительно их дальнейших действий.

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Поскольку маршрут побега из страны должен был проходить через Кучурганский лиман, то для своих "клиентов" организаторы приготовили защитные костюмы.

"Имея данные о местонахождении организаторов и потенциальных нарушителей, оперативники провели мероприятия по их задержанию", − отметили пограничники.

Обоим организаторам сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрали меру пресечения.

Фото ГПСУ

На восьмерых мужчин составили протоколы об админнарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.