На півночі країни оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу на півночі та сході країни через ракетну небезпеку та загрозу БПЛА.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: Наразі повідомляється про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.

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Крім того, оголосили про повітряну тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях через активність ворожої тактичної авіації.

Також повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

А західніше Харкова помітили розвідувальний БпЛА (тип не визначено).

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Оновлено: Згодом тривогу оголосили ще у кількох областях. Повітряники повідимили, що тривога в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.