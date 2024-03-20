На севере страны объявили воздушную тревогу
Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге на севере и востоке страны из-за ракетной опасности и угрозы БПЛА.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Детали: Сейчас сообщается о ракетной опасности в Днепропетровской области.
Кроме того, объявили о воздушной тревоге в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях из-за активности вражеской тактической авиации.
Также сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области и пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.
А западнее Харькова заметили разведывательный БпЛА (тип не определен).
Обновлено: Позже тревогу объявили еще в нескольких областях. Воздушники сообщили, что тревога в Сумской, Черниговской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.