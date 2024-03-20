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На севере страны объявили воздушную тревогу

Алена МазуренкоСреда, 20 марта 2024, 12:27
На севере страны объявили воздушную тревогу
alerts.in.ua

Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге на севере и востоке страны из-за ракетной опасности и угрозы БПЛА.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Детали: Сейчас сообщается о ракетной опасности в Днепропетровской области.

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Кроме того, объявили о воздушной тревоге в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях из-за активности вражеской тактической авиации.

Также сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области и пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.

А западнее Харькова заметили разведывательный БпЛА (тип не определен).

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Обновлено: Позже тревогу объявили еще в нескольких областях. Воздушники сообщили, что тревога в Сумской, Черниговской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Темы: воздушная тревогаКиев
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