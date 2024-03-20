Більшість українців вважає, що без суду над окупантами справедливості не буде – опитування

75% респондентів вважають, що справедливості не можна досягнути без арешту та суду над винними в нападі на Україну та воєнних злочинах.

Джерело: дослідження "Правосуддя в умовах російської збройної агресії" від Соціологічної групи "Рейтинг" за підтримки Швейцарії через Відділ миру та прав людини

Дослівно: "З тим, що справедливості можна буде досягнути без арешту та суду над винними в нападі на Україну та військових злочинах не погоджуються 75% респондентів. З можливістю досягнення справедливості за таких умов погоджуються 22%".

Реклама:

Деталі: При цьому серед пріоритетних напрямів діяльності української влади та суспільства в забезпеченні справедливості опитані найчастіше зазначали притягнення винних до відповідальності (55%), очищення влади через усунення та недопущення до неї тих, хто співпрацював з окупантами (46%), знаходження зниклих безвісти й повернення депортованих осіб (30%). Майже чверть опитаних говорила про встановлення фактів злочинів та отримання фінансової компенсації, кожен п'ятий – про посилення санкцій і заморожування активів Росії та її громадян.

Встановлення справедливості для постраждалих від війни, на думку половини опитаних, найбільше залежить від президента. 37% опитаних бачать відповідальним парламент, 35% - уряд. Майже четверта частина опитаних вважає, що відповідальні громадяни України.

Майже 90% респондентів вважають, що разом із судовим розглядом мають застосовуватися й додаткові механізми забезпечення справедливості (комісії люстрації, встановлення правди про події війни, компенсація збитків постраждалим).

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "На думку близько 40 % респондентів, амністія може надаватися засудженим за злочини, що не призвели до загибелі людей, або за умови виконання суспільно корисних робіт із відновлення країни.

Надання важливих та правдивих показань, сплата компенсації постраждалим, можуть бути підставою для амністії, на думку близько чверті опитаних. Добровільне зізнання у конкретному злочині може бути такою умовою для 20% опитаних. 14 % опитаних вважають амністію для осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів під час війни, неможливою за будь-яких умов. ".

Довідково: Опитування проводили 18-24 жовтня 2023 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.