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Большинство украинцев считают, что без суда над оккупантами справедливости не будет – опрос

Татьяна ОлейникСреда, 20 марта 2024, 12:41
Большинство украинцев считают, что без суда над оккупантами справедливости не будет – опрос
Российский военный. Getty Images

75% респондентов считают, что справедливости нельзя достичь без ареста и суда над виновными в нападении на Украину и военных преступлениях.

Источник: исследование "Правосудие в условиях российской вооруженной агрессии" от Социологической группы "Рейтинг" при поддержке Швейцарии через Отдел мира и прав человека

Дословно: "С тем, что справедливости можно будет достичь без ареста и суда над виновными в нападении на Украину и военных преступлениях не согласны 75% респондентов. С возможностью достижения справедливости в таких условиях согласны 22%".

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Детали: При этом среди приоритетных направлений деятельности украинской власти и общества в обеспечении справедливости опрошенные чаще всего отмечали привлечение виновных к ответственности (55%), очищение власти через устранение и недопущение к ней сотрудничавших с оккупантами (46%), нахождение пропавших без вести и возврат депортированных лиц (30%). Почти четверть опрошенных говорили об установлении фактов преступлений и получении финансовой компенсации, каждое пятое – об усилении санкций и замораживании активов России и ее граждан.

Установление справедливости для пострадавших от войны, по мнению половины опрошенных, больше всего зависит от президента. 37% опрошенных видят ответственным парламент, 35% – правительство. Почти четвертая часть опрошенных считает ответственными гражданами Украины.

Почти 90% респондентов считают, что вместе с судебным разбирательством должны применяться и дополнительные механизмы обеспечения справедливости (комиссии люстрации, установление правды о событиях войны, компенсация пострадавшим ущерба).

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Дословно: "По мнению около 40% респондентов, амнистия может предоставляться осужденным за преступления, не приведшие к гибели людей, или при условии выполнения общественно полезных работ по восстановлению страны.

Предоставление важных и правдивых показаний, уплата компенсации пострадавшим, могут служить основанием для амнистии, по мнению около четверти опрошенных. Добровольное признание в конкретном преступлении может являться таким условием для 20% опрошенных. 14% опрошенных считают амнистию для лиц, виновных в совершении военных преступлений во время войны, невозможной при любых условиях. ".

Справка: Опрос проводился 18-24 октября 2023 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Темы: опросвойна
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