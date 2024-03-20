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Перейшли на бартер: затримали працівника ТЦК, який брав хабарі будматеріалами

Валентина РоманенкоСереда, 20 березня 2024, 12:42
Перейшли на бартер: затримали працівника ТЦК, який брав хабарі будматеріалами
фото поліції

Нацполіція викрила співробітника Тернопільського військкомату, який взяв хабар від ухилянта будматеріалами.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки НПУ, Тернопільський обласний ТЦК, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Дослівно Нацпол: "Штаб-сержант систематично брав хабарі товаром з крамниці в обмін на обіцянку звільнити від служби у армії. Співробітника ТЦК затримали оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини".

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Деталі: У поліції кажуть, що, користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.

Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього, зазначають в НПУ.

Водночас прокуратура повідомляє про один задокументований факт щодо вищевказаного фігуранта: 31-річний штаб-сержант ТЦК висунув військовозобов’язаному вимогу щодо купівлі у його помешкання вхідних дверей за майже 24 тисячі гривень.

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Правоохоронці затримали ділка 17 березня. Повідомляється, що штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне він може провести за ґратами до 10-ти років.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, зазначають у прокуратурі.

Тернопільський обласний ТЦК в свою чергу зазначає, що його керівництво та особовий склад "засуджує вчинок військовослужбовця і всебічно сприятиме проведенню слідства". 

Теми: ТЦКкриміналухилянти
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