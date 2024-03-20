Перешли на бартер: задержан работник ТЦК, который брал взятки стройматериалами

Нацполиция разоблачила сотрудника Тернопольского военкомата, который взял взятку от уклониста стройматериалами.

Источник: Департамент внутренней безопасности НПУ, Тернопольский областной ТЦК, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Дословно Нацпол: "Штаб-сержант систематически брал взятки товаром из магазина в обмен на обещание освободить от службы в армии. Сотрудника ТЦК задержали оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Тернопольщины".

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Детали: В полиции говорят, что, пользуясь своим служебным положением и доступом к ведомственным базам, военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации. За деньги фигурант обещал удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и не прибытия в военкомат военнообязанных. Свою услугу оценивал в 20-40 тысяч гривен.

Чтобы оставаться незамеченным, взяточник придумал собственную коррупционную схему. Уклонисты шли оплачивать в магазине выбранный злоумышленником товар, в том числе и стройматериалы, после чего передавали ему чек и накладную. С этими доказательствами оплаты фигурант или беспрепятственно забирал товар, или возвращал себе средства за него, отмечают в НПУ.

В то же время прокуратура сообщает об одном задокументированном факте в отношении вышеуказанного фигуранта: 31-летний штаб-сержант ТЦК выдвинул военнообязанному требование о покупке в его квартиру входной двери за почти 24 тысячи гривен.

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Правоохранители задержали дельца 17 марта. Сообщается, что штаб-сержанту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное он может провести за решеткой до 10-ти лет.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, указывают в прокуратуре.

Тернопольский областной ТЦК в свою очередь отмечает, что его руководство и личный состав "осуждает поступок военнослужащего и будет всесторонне способствовать проведению следствия".