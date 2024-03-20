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Боррель: Єврокомісія виплатила Україні транш на 4,5 млрд євро  

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 13:11
Боррель: Єврокомісія виплатила Україні транш на 4,5 млрд євро  
Фото: Getty Images

Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг у Брюсселі у середу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Деталі: Він зауважив, що перший транш, як і очікували, склав 4,5 млрд євро.

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"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав Боррель.

Завтра Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС, додав він.

Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.

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Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility – 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.

Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Теми: грошіЄС
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