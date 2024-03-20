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Боррель: Еврокомиссия выплатила Украине транш на 4,5 млрд евро 

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 13:11
Боррель: Еврокомиссия выплатила Украине транш на 4,5 млрд евро 
Фото: Getty Images

Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Детали: Он отметил, что первый транш, как и ожидали, составил 4,5 млрд евро.

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"Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 млрд евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказал Боррель.

Завтра Европейский совет обсудил, как ускорить присоединение Украины к ЕС, добавил он.

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

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Украина гарантированно получит первые два транша в рамках Ukraine Faciility – 4,5 млрд евро в марте и 1,5 млрд евро в апреле, следующие же будут привязаны к плану реформ.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

Темы: деньгиЕС
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