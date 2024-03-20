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За 800 метрів до кордону: на Закарпатті затримали таксиста-переправника

Анастасія ПроцСереда, 20 березня 2024, 14:32
За 800 метрів до кордону: на Закарпатті затримали таксиста-переправника
Фото: Державна прикордонна служба України

На Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.

Джерело: Державна прикордонна служба України 

Дослівно: "Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського загону ліквідували стійкий канал незаконного переправлення осіб призовного віку через українсько-словацький кордон. 

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Місцевий таксист підшуковував вихідців зі східних та південних регіонів України і за грошову винагороду організовував їх незаконний перетин держрубежу у межах Ужгородського району".

 
Фото: ДПСУ

Деталі: За даними слідства, на початку березня 2024 року в місті Ужгород чоловік зв’язався з жителем Одеської області та запропонував за 2500 доларів довезти його у прикордоння й розповісти як перетнути кордон. Зловмисник взяв з ухилянта аванс у розмірі 1500 доларів та домовився з ним про дату і час зустрічі.

У визначений день чоловіки разом на таксі поїхали до місця, звідки одесит мав йти далі пішки.

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Правоохоронці повідомляють, що затримали переправника та його „клієнта" за 800 метрів від кордону біля населеного пункту Паладь Комарівці під час передачі другої частини коштів у розмірі 38 600 гривень. 

 
Фото: ДПСУ

Організатору незаконної схеми повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 151 400 гривень.



Теми: Прикордонна службаухилянти
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