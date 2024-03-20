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За 800 метров до границы: на Закарпатье задержали таксиста-переправщика

Анастасия ПроцСреда, 20 марта 2024, 14:32
За 800 метров до границы: на Закарпатье задержали таксиста-переправщика
Фото: Государственная пограничная служба Украины

На Закарпатье пограничники задержали таксиста, который пытался переправить в Словакию мужчину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины 

Дословно: "Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского отряда ликвидировали устойчивый канал незаконной переправки лиц призывного возраста через украинско-словацкую границу. 

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Местный таксист подыскивал выходцев из восточных и южных регионов Украины и за денежное вознаграждение организовывал их незаконное пересечение госграницы в пределах Ужгородского района".

 
Фото: ДПСУ

Детали: По данным следствия, в начале марта 2024 года в городе Ужгород мужчина связался с жителем Одесской области и предложил за 2500 долларов довезти его в приграничье и рассказать как пересечь границу. Злоумышленник взял с уклониста аванс в размере 1500 долларов и договорился с ним о дате и времени встречи.

В определенный день мужчины вместе на такси поехали к месту, откуда одессит должен был идти дальше пешком.

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Правоохранители сообщают, что задержали переправщика и его "клиента" в 800 метрах от границы возле населенного пункта Паладь Комаровцы во время передачи второй части средств в размере 38 600 гривен. 

 
Фото: ДПСУ

Организатору незаконной схемы сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 151 400 гривен.



Темы: Пограничная службауклонисты
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