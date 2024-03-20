Затримали депутата Тернопільської облради: вимагав "відкат" за виділення матдопомоги воїну

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету.

Джерело: СБУ, НАБУ, САП, "Українська правда"

Деталі: За даними слідства, в січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

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Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його "на гарячому" під час отримання ним нової суми хабаря.

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Сума хабаря при цьому не вказується.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

ВІДЕО ДНЯ

За даними з відкритих джерел, комісію з питань бюджету Тернопільської облради очолює депутат Олег Щиголь.