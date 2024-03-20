Затримали депутата Тернопільської облради: вимагав "відкат" за виділення матдопомоги воїну
Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету.
Джерело: СБУ, НАБУ, САП, "Українська правда"
Деталі: За даними слідства, в січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.
Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його "на гарячому" під час отримання ним нової суми хабаря.
Сума хабаря при цьому не вказується.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даними з відкритих джерел, комісію з питань бюджету Тернопільської облради очолює депутат Олег Щиголь.