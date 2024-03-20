Задержан депутат Тернопольского облсовета: требовал "откат" за выделение матпомощи воину

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции депутата Тернопольского облсовета, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по вопросам бюджета.

Источник: СБУ, НАБУ, САП, "Украинская правда"

Детали: По данным следствия, в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы.

Реклама:

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его с поличным во время получения им новой суммы взятки.

фото набу

Сумма взятки при этом не указывается.

Указано, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

ВИДЕО ДНЯ

По данным из открытых источников, комиссию по вопросам бюджета Тернопольского облсовета возглавляет депутат Олег Щиголь.