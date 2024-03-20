Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержан депутат Тернопольского облсовета: требовал "откат" за выделение матпомощи воину

Валентина РоманенкоСреда, 20 марта 2024, 16:54
Задержан депутат Тернопольского облсовета: требовал откат за выделение матпомощи воину
фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции депутата Тернопольского облсовета, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по вопросам бюджета.

Источник: СБУ, НАБУ, САП, "Украинская правда"

Детали: По данным следствия, в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы.

Реклама:

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его с поличным во время получения им новой суммы взятки.

 
фото набу

Сумма взятки при этом не указывается.

Указано, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

ВИДЕО ДНЯ

По данным из открытых источников, комиссию по вопросам бюджета Тернопольского облсовета возглавляет депутат Олег Щиголь.

Темы: ТернополькоррупцияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
Тернополь
На Тернопольщине трое детей провалились под лед и погибли
Подозреваемого во взяточничестве экс-главу Тернопольского облсовета отправили под домашний арест
Правоохранители назвали предварительную причину гибели мальчика, скончавшегося после визита к стоматологу
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: