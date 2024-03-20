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Нідерланди повернули Україні археологічні артефакти

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 18:06
Нідерланди повернули Україні археологічні артефакти
Повернуті Нідерландами наконечники списів. Фото: Ірина Драбок / Мінкультури

Нідерланди передали Україні вісім археологічних пам’яток, незаконно вивезених з території України.

Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, пише "Європейська правда"

Деталі: 20 березня директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав посольству України в Нідерландах вісім предметів археології, які раніше незаконно вивезли з території України.

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Нідерландські митники зацікавились пам'ятками під час їхнього ввезення у Нідерланди у березні 2023 року, запідозривши, що предмети можуть бути викрадені. 

 
Фото Ірини Драбок

Після цього профільні установи у Нідерландах дослідили походження знахідок, звернувшись також до Національного музею історії України.

Особа, якій адресувались пам’ятки, відмовилася від претензій на них, коли з’ясувалося, що їх вивезли з України з порушенням законодавства. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Восени 2023 року в Україну після майже 10-річної судової тяганини повернулося так зване "скіфське золото" – артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі.

Читайте також: Кримська перемога: що означає для України кінцеве рішення суду щодо "скіфського золота".

Теми: НідерландиУкраїнакультура
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