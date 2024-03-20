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Нидерланды вернули Украине археологические артефакты

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 18:06
Нидерланды вернули Украине археологические артефакты
Возвращенные Нидерландами наконечники копий. Фото: Ирина Драбок / Минкультуры

Нидерланды передали Украине восемь археологических памятников, незаконно вывезенных с территории Украины.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет "Европейская правда"

Детали: 20 марта директор Инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Альфред Рус передал посольству Украины в Нидерландах восемь предметов археологии, которые ранее незаконно вывезли с территории Украины.

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Это наконечники копий и стрел из разных археологических культур и регионов Украины, датируемые периодами от римских времен до Средневековья.

Нидерландские таможенники заинтересовались предметами во время их ввоза в Нидерланды в марте 2023 года, заподозрив, что они могут быть похищены. 

 
Фото Ирины Драбок

После этого профильные учреждения в Нидерландах исследовали происхождение находок, обратившись также в Национальный музей истории Украины.

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Лицо, которому адресовались предметы, отказалось от претензий на них, когда выяснилось, что их вывезли из Украины с нарушением законодательства.

Напомним: Осенью 2023 года в Украину после почти 10-летней судебной тяжбы вернулось так называемое "скифское золото" – артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.

Читайте также: Крымская победа: что означает для Украины окончательное решение суда по "скифскому золоту".

Темы: НидерландыУкраинакультура
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