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Папа Римський після шквалу критики знову закликає до мирних переговорів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 18:29
Папа Римський після шквалу критики знову закликає до мирних переговорів
Папа Франциск. Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск після хвилі критики у бік його позиції щодо війни в Україні повторив свій заклик до мирних переговорів з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Деталі: У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".

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"Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори". – сказав Папа.

Нагадаємо: Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Слова Папи викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів. 

ВІДЕО ДНЯ

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – очільника Кремля, тому що війна почалася і триває через нього.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Теми: Папа РимськийУкраїнавійнапереговори
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