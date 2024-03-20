Папа Римский после шквала критики снова призывает к мирным переговорам

Папа Римский Франциск после волны критики в сторону его позиции относительно войны в Украине повторил свой призыв к мирным переговорам с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News

Детали: В своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик вспомнил жителей "мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны".

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"Никогда не забывайте, что война – это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры", – сказал Папа.

Напомним: Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

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Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – руководителя Кремля, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.