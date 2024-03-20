Іспанія готується передати Україні нову партію "Леопардів 2" - ЗМІ

Уряд Іспанії готує для передачі Україні 19 бойових танків Leopard 2A4.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання La Vanguardia і його співрозмовніків в оборонному відомстві

Деталі: Це будуть 19 Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

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Таке розпорядження віддав глава іспанського уряду Педро Санчес, який разом з міністеркою оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії. Під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії Росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова поставка.

У той час, коли, на думку експертів, може виникнути раптовий дисбаланс на користь Росії без реальної спроможності реагування з боку України, голова уряду цікавився, що може зробити іспанська промисловість для майбутніх поставок.

Відкинувши можливості ВПС і ВМС, вся увага знову була прикута до армії, яка вже більше десяти років зберігає бойові танки в Групі матеріально-технічного забезпечення № 41 в Касетасі, в Сарагосі. Саме звідти минулого року десять таких машин були вилучені для відправки.

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Роблес запевняла тоді, що Leopard 2A4 в Касетасі "в жалюгідному стані". Однак завод Santa Bárbara Sistemas зумів підготувати їх до відправки в Україну. Тепер очікується повторення операції, але з удвічі більшою кількістю машин і з гіршим початковим станом машин, ніж ті, що вже були відправлені.

Санчес наказав підготувати їх до відправки наприкінці червня. Голова уряду має намір, що коли він відвідає саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня, бойові танки вже будуть в Україні.

Нагадаємо: Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася із закликом до населення своєї країни у зв'язку з погрозами президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення" – зазначила Роблес.

"Ми повинні повністю усвідомлювати, що наші демократичні цінності і мир в Європі знаходяться під загрозою", – додала вона.