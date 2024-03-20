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Испания готовится передать Украине новую партию "Леопардов 2" - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 19:50
Испания готовится передать Украине новую партию Леопардов 2 - СМИ
Танк Leopard 2. Фото: Getty Images

Правительство Испании готовит для передачи Украине 19 боевых танков Leopard 2A4.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание La Vanguardia и его собеседников в оборонном ведомстве

Детали: Это будут 19 Leopard 2A4, которые должны быть подготовлены на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севилья). Поставка будет осуществлена двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

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Такое распоряжение отдал глава испанского правительства Педро Санчес, который вместе с министром обороны Маргаритой Роблес встретился с представителями основных компаний оборонного сектора Испании. Во время встречи Санчес подтвердил решительное осуждение правительством агрессии России против Украины. И именно в этом контексте будет происходить новая поставка.

В то время, когда, по мнению экспертов, может возникнуть внезапный дисбаланс в пользу России без реальной способности реагирования со стороны Украины, глава правительства интересовался, что может сделать испанская промышленность для будущих поставок.

Отбросив возможности ВВС и ВМС, все внимание снова было приковано к армии, которая уже более десяти лет хранит боевые танки в Группе материально-технического обеспечения № 41 в Касетасе, в Сарагосе. Именно оттуда в прошлом году десять таких машин были изъяты для отправки.

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Роблес уверяла тогда, что Leopard 2A4 в Касетасе "в плачевном состоянии". Однако завод Santa Bárbara Sistemas сумел подготовить их к отправке в Украину. Теперь ожидается повторение операции, но с вдвое большим количеством машин и с худшим начальным состоянием машин, чем те, что уже были отправлены.

Санчес приказал подготовить их к отправке в конце июня. Глава правительства намерен, что когда он посетит саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне 9 июля, боевые танки уже будут в Украине.

Напомним: Министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась с призывом к населению своей страны в связи с угрозами президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна. Страны, граничащие с Россией, очень хорошо это воспринимают; возможно, те из нас, кто живет на юге, не имеют такого осознания" – отметила Роблес.

"Мы должны полностью осознавать, что наши демократические ценности и мир в Европе находятся под угрозой", – добавила она.

Темы: ИспанияУкраинатанкивойна
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