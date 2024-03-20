Радник Байдена не згадав повернення територій, коли говорив про умови перемоги України

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна переможе, якщо вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною. Водночас він не згадав серед умов перемоги відновлення її територіальної цілісності.

Джерело: Салліван у середу на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, в галузях, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога".

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Деталі: Тепер, зазначив він, "це має вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам, щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою".

"У нас є розвідувальне співробітництво, є економічне співробітництво, є дипломатія, яку ми проводимо разом, щоб працювати над демократичними реформами та економічними реформами.

Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху", – наголосив радник президента США.

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