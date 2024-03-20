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Советник Байдена не упомянул возвращение территорий, когда говорил об условиях победы Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 21:21
Советник Байдена не упомянул возвращение территорий, когда говорил об условиях победы Украины
Джейк Салливан. Фото: Getty Images

Советник Байдена не упомянул восстановление целостности Украины среди условий ее победы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной; при этом он не упоминает среди условий победы восстановление территориальной целостности.

Об этом Салливан сказал в среду на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина победит, если выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. В то же время он не упомянул среди условий победы восстановление ее территориальной целостности.

Источник: Салливан в среду на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", – сказал Салливан.

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Детали: Теперь, отметил он, "это имеет решающее военное измерение, то есть предоставление необходимой поддержки, снабжения и оружия храбрым украинским солдатам, чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя".

"У нас есть разведывательное сотрудничество, есть экономическое сотрудничество, есть дипломатия, которую мы проводим вместе, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами.

Поэтому это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", – подчеркнул советник президента США.

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник предупредил, что выживание Украины находится под угрозой, и попытался убедить союзников в том, что США преданы Киеву.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Он также допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Темы: СШАУкраинаБайденвойна
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