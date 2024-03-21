Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: тривога була по всій країні

У ніч на 21 березня в Росії з аеродрому Оленья, що у Мурманській області злетіло 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. Близько 3.00 вони здійснили маневр в районі пускових рубежів і, ймовірно, запустили крилаті ракети. Повітряна тривога тривала більше трьох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, КОВА, Мапа повітряних тривог

Деталі: За їхньою інформацією, орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00.

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Військові просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 2.58 Повітряні сили повідомили, що Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Ймовірні пуски крилатих ракет.

Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 03.45.

ВІДЕО ДНЯ

О 3.00 у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Мапа alerts.in.ua

3.08 військові повідомили, що ракетну небезпеку в південних та східних областях оголосили через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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О 3.21 повітряну тривогу оголосили у Києві та області.

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О 3.44 тривога поширилася на територію всієї країни.

О 4.10 стало відомо про ракети в повітряному просторі країни - в Чернігівській області. Ймовірно, йдеться про ракету Х-59. Її курс південний.

Військові просять мешканців Ніжина перебувати в укриттях.

О 4.13 у ПС попередили про ракету в напрямку Чернігова.

О 4.16, за інформацією військових, ракети летять в північній частині Київщини, курс західний/південно-західний.

О 4.20 стало відомо, що ракети через північну частину Київщини заходять в повітряний простір Житомирщини.

О 4.34 стало відомо, що ракети через Чернігівщину, Київщину (Іванківський район), Житомирщину (Ємільчинський район) летять в напрямку Рівненщини.

Кілька груп ракет вже на Рівненщині, курс західний.

О 4.38 повітряники зафіксували по дві групи ракет на Київщині, Житомирщині та Рівненщині. Їхній курс західний.

О 4.46 військові повідомили, що ракети у повітряному просторі Житомирщини та Рівненщини, постійно змінюють курс.

О 4.53 ракети з Житомирщини змінили курс на Київ.

В 5.00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

О 5.06 стало відомо про повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.

О 5.13 стало відомо про нові ракети, які летять в напрямку Києва.

О 6.10 пролунав відбій повітряної тривоги.