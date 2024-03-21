Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: тривога була по всій країні

Олена ІвашківЧетвер, 21 березня 2024, 00:57
Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запускали ракети: тривога була по всій країні
Ту-95, фото ілюстративне з Вікіпедії

У ніч на 21 березня в Росії  з аеродрому Оленья, що у Мурманській області злетіло 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. Близько 3.00 вони здійснили маневр в районі пускових рубежів і, ймовірно, запустили крилаті ракети. Повітряна тривога тривала більше трьох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, КОВА, Мапа повітряних тривог

Деталі: За їхньою інформацією, орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00.

Реклама:

Військові просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 2.58 Повітряні сили повідомили, що Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Ймовірні пуски крилатих ракет.

Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 03.45.

ВІДЕО ДНЯ

О 3.00 у  Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

3.08 військові повідомили, що ракетну небезпеку в південних та східних областях оголосили через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 3.21 повітряну тривогу оголосили у Києві та області.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 3.44 тривога поширилася на територію всієї країни.

О 4.10 стало відомо про ракети в повітряному просторі країни - в Чернігівській області. Ймовірно, йдеться про ракету Х-59. Її курс південний. 

Військові просять мешканців Ніжина перебувати в укриттях.

О 4.13 у ПС попередили про ракету в напрямку Чернігова.

О 4.16, за інформацією військових, ракети летять в північній частині Київщини, курс західний/південно-західний.

О 4.20 стало відомо, що ракети через північну частину Київщини заходять в повітряний простір Житомирщини.

О 4.34 стало відомо, що ракети через Чернігівщину, Київщину (Іванківський район), Житомирщину (Ємільчинський район) летять в напрямку Рівненщини.

Кілька груп ракет вже на Рівненщині, курс західний.

О 4.38 повітряники зафіксували по дві групи ракет на Київщині, Житомирщині та Рівненщині. Їхній курс західний.

О 4.46 військові повідомили, що ракети у повітряному просторі Житомирщини та Рівненщини, постійно змінюють курс.

О 4.53 ракети з Житомирщини змінили курс на Київ.

В 5.00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

О 5.06 стало відомо про повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.

О 5.13 стало відомо про нові ракети, які летять в напрямку Києва.

О 6.10 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: війнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Шмигаль: Канада виділила Україні $1,5 млрд, щоб покрити дефіцит бюджету
WP: Цього року Україна витратить $5 млрд на внутрішнє виробництво зброї
Ракетна атака на Київ: ворог запустив "Кинджали", працювала ППО, було чутно вибухи
У Києві уламки ракети впали на дитсадок та житловий будинок, горять автівки. Є постраждалі
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: