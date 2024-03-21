Стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты: тревога по всей стране

В ночь на 21 марта в России с аэродрома Оленья, что в Мурманской области взлетело 9 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95. Около 3.00 они совершили маневр в районе пусковых рубежей и, вероятно, запустили крылатые ракеты. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: По информации военных, ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 03.00.

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Военные просят людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 2.58 Воздушные силы сообщили, что Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет.

Если пуски реальны, то расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 03.45.

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В 3:00 в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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3.08 военные сообщили, что ракетная опасность в южных и восточных областях была объявлена из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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В 3.21 воздушную тревогу объявили в Киеве и области.

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В 3:44 тревога распространилась на территорию всей страны.

В 4.10 стало известно о ракетах в воздушном пространстве страны - в Черниговской области. Вероятно, речь идет о ракете Х-59. Ее курс южный.

Военные просят жителей Нежина находиться в укрытиях.

4.13 в ПС предупредили о ракете в направлении Чернигова.

В 4:16, по информации военных, ракеты летят в северной части Киевщины, курс западный/юго-западный.

В 4:20 стало известно, что ракеты через северную часть Киевщины заходят в воздушное пространство Житомирщины.

В 4:34 стало известно, что ракеты через Черниговщину, Киевщину (Иванковский район), Житомирщину (Емильчинский район) летят в направлении Ровенщины.

Несколько групп ракет уже в Ровенской области, курс западный.

В 4:38 воздушники зафиксировали по две группы ракет в Киевской, Житомирской и Ровенской. Их курс западный.

В 4.46 военные сообщили, что ракеты в воздушном пространстве Житомирщины и Ровенщины постоянно меняют курс.

В 4.53 ракеты с Житомирщины изменили курс на Киев.

В 5.00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

В 5.06 стало известно о повторных пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

В 5.13 стало известно о новых ракетах, летящих в направлении Киева.