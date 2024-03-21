ISW: Росія грунтовно готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО 

Певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, напад, швидше за все, відбудеться в коротші терміни, ніж припускали деякі західні аналітики, але не в найближчій перспективі.

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19 березня очільник Росії Володимир Путін провів зустріч з лідерами фракцій Держдуми РФ і окреслив пріоритети на свій п'ятий президентський термін.

Він закликав лідерів фракцій Держдуми Росії діяти в інтересах держави, а не корпорацій чи партій, і підкреслив важливість призначення людей на основі кваліфікації та компетентності.

Лідер РФ, ймовірно, намагається створити умови для стабілізації довгострокового фінансового становища Росії на високому рівні державних витрат і сигналізує про те, що довгострокова фінансова стабільність Росії потребуватиме принаймні деяких незручностей для багатих російських силовиків з політичним впливом.

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Очільник Росії, ймовірно, розуміє, що фінансові репресії проти "бізнесменів"-силовиків можуть поставити під загрозу політичні відносини, які він побудував з ними, і намагається пом'якшити ці наслідки.

Окрім цього, ISW констатує, що, схоже, Росія не стикнулася з фінансовою кризою, а збільшення військових витрат стало найбільшою зміною в російській бюджетній політиці. Відтак, аналітики припускають, що зусилля для забезпечення фінансового майбутнього Росії, швидше за все, спрямовані на створення довгострокових умов, ніж на вирішення нагальних фінансових проблем.

Росія продовжує спроби обійти міжнародні санкції, а Міжнародний валютний фонд оцінив, що ВВП Росії зросте на 2,6% у 2024 році, і повідомив, що ВВП Росії зростав швидше, ніж економіка всіх країн "Великої сімки" (G7) у 2023 році.

ISW зазначає, що президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNBC 20 березня підкреслив, що Путін активізує зусилля з переведення економіки Росії на військові рейки, щоб мати можливість напасти на НАТО вже у 2026 або 2027 році, посилаючись на не вказані німецькі дослідження.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив 9 лютого, що нові розвідувальні дані вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років, це швидше, ніж оцінювало НАТО у 2023 році.

Російська загроза значною мірою залежить від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати на війну. Тому очевидна підготовка Путіна до ризику зіпсувати свої відносини з багатими російськими бізнесменами. В цьому контексті він постійно оголошує про плани розширення російської армії.

Спроби Путіна створити умови для стабілізації російської економіки і фінансів, швидше за все, є частиною російської фінансової і внутрішньої підготовки до потенційного майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не тільки до тривалої війни в Україні.

Окрім цього, російська армія продовжує здійснювати структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну в Україні і розширювати збройні сили Росії в довгостроковій перспективі в рамках підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міністерства оборони Росії 20 березня і обговорив військові реформи для підвищення бойових можливостей російської армії.

Шойгу повідомив, що Росія сформувала "Дніпровську річкову флотилію" і "бригаду" катерів у складі флотилії.

Російські та українські джерела підтвердили, що російські війська змогли здійснити обмежений рейд і тимчасово висадитися на західному березі Херсонської області 13 березня, а Дніпровська річкова флотилія могла б реально підтримати такі спроби переправитися через річку.

Шойгу окреслив кілька поточних зусиль для зміцнення військових можливостей Росії, швидше за все, як частину довгострокових зусиль Росії з підготовки до потенційної звичайної війни з НАТО, ніж як частину війни проти України.

Він заявив, що Росія сформувала армійський корпус і мотострілецьку дивізію.

Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад.

ISW продовжує оцінювати, що Росії наразі не вистачає живої сили, військової інфраструктури та потенціалу для навчання, щоб належним чином укомплектувати кілька абсолютно нових дивізій.

Такі реформи, однак, швидше за все, спрямовані на розбудову довгострокового військового потенціалу Росії.

Кадрові зміни в російському МО можуть бути додатковими показниками підготовки Росії до конфлікту в довгостроковій перспективі.

Шойгу представив генерал-лейтенанта Андрія Булигу заступником міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення під час виступу в Міноборони 20 березня.

Ключові висновки ISW за 20 березня: