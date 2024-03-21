ISW: Россия основательно готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО 

Определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о том, что Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, нападение, скорее всего, произойдет в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики, но не в ближайшей перспективе.

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19 марта глава России Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы РФ и очертил приоритеты на свой пятый президентский срок.

Он призвал лидеров фракций Госдумы России действовать в интересах государства, а не корпораций или партий, и подчеркнул важность назначения людей на основе квалификации и компетентности.

Лидер РФ, вероятно, пытается создать условия для стабилизации долгосрочного финансового положения России на высоком уровне государственных расходов и сигнализирует о том, что долгосрочная финансовая стабильность России потребует по крайней мере некоторых неудобств для богатых российских силовиков с политическим влиянием.

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Глава России, вероятно, понимает, что финансовые репрессии против "бизнесменов"-силовиков могут поставить под угрозу политические отношения, которые он построил с ними, и пытается смягчить эти последствия.

Кроме этого, ISW констатирует, что, похоже, Россия не столкнулась с финансовым кризисом, а увеличение военных расходов стало самым большим изменением в российской бюджетной политике. Следовательно, аналитики предполагают, что усилия для обеспечения финансового будущего России, скорее всего, направлены на создание долгосрочных условий, чем на решение насущных финансовых проблем.

Россия продолжает попытки обойти международные санкции, а Международный валютный фонд оценил, что ВВП России вырастет на 2,6% в 2024 году, и сообщил, что ВВП России рос быстрее, чем экономика всех стран "Большой семерки" (G7) в 2023 году.

ISW отмечает, что президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC от 20 марта подчеркнул, что Путин активизирует усилия по переводу экономики России на военные рельсы, чтобы иметь возможность напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году, ссылаясь на не указанные немецкие исследования.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведывательные данные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, это быстрее, чем оценивало НАТО в 2023 году.

Российская угроза в значительной степени зависит от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить на войну. Поэтому очевидна подготовка Путина к риску испортить свои отношения с богатыми российскими бизнесменами. В этом контексте он постоянно объявляет о планах расширения российской армии.

Попытки Путина создать условия для стабилизации российской экономики и финансов, скорее всего, являются частью российской финансовой и внутренней подготовки к потенциальному будущему широкомасштабному конфликту с НАТО, а не только к длительной войне в Украине.

Кроме этого, российская армия продолжает осуществлять структурные реформы, чтобы одновременно поддерживать войну в Украине и расширять вооруженные силы России в долгосрочной перспективе в рамках подготовки к возможному будущему широкомасштабному конфликту с НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Министерства обороны России 20 марта и обсудил военные реформы для повышения боевых возможностей российской армии.

Шойгу сообщил, что Россия сформировала "Днепровскую речную флотилию" и "бригаду" катеров в составе флотилии.

Российские и украинские источники подтвердили, что российские войска смогли совершить ограниченный рейд и временно высадиться на западном берегу Херсонской области 13 марта, а Днепровская речная флотилия могла бы реально поддержать такие попытки переправиться через реку.

Шойгу очертил несколько текущих усилий для укрепления военных возможностей России, скорее, как часть долгосрочных усилий России по подготовке к потенциальной обычной войне с НАТО, чем как часть войны против Украины.

Он заявил, что Россия сформировала армейский корпус и мотострелковую дивизию.

Шойгу также утверждал, что российские военные планируют к концу 2024 года сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад.

ISW продолжает оценивать, что России в настоящее время не хватает живой силы, военной инфраструктуры и потенциала для обучения, чтобы должным образом укомплектовать несколько совершенно новых дивизий.

Такие реформы, однако, скорее всего, направлены на развитие долгосрочного военного потенциала России.

Кадровые изменения в российском МО могут быть дополнительными показателями подготовки России к конфликту в долгосрочной перспективе.

Шойгу представил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению во время выступления в Минобороны 20 марта.

Ключевые выводы ISW за 20 марта: