Польща піднімала літаки через ракетний удар РФ по Україні

Польща вранці 21 березня піднімала у повітря винищувачі під час масованого ракетного удару РФ по Україні на випадок залітання повітряних цілей на свою територію.

Джерело: "Європейська правда", пресслужба оперативного командування польської армії

Деталі: Після 4 години ранку за київським часом повідомили, що Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

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Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, у зв’язку з чим люди можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniani lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/Z3UktsNj8G — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 21, 2024

Близько 7 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням рівня загрози операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі завершилася.

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Літаки піднімали і під час масованої атаки вранці 7 лютого.

До такого ж кроку вдавалася Румунія, коли ударні дрони прямували до українських міст над Дунаєм.

У лютому "Шахед" з нерозірваною бойовою частиною впав на прикордонній території Молдови.