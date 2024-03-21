Поляки зняли блокаду на одному з пунктів пропуску: що і як їде на кордоні

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на напрямку пункту пропуску "Медика" - "Шегині", заблокованими станом на 21 березня залишаються 4 напрямки кордону з Польщею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко

Пряма мова: "Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21.30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд.

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Тож оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися в звичному порядку".

Деталі: За словами Демченка, станом на ранок заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська".

На напрямку цих пунктів пропуску польські фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки, але, до прикладу, по "Раві-Руській" та "Ягодину", як і раніше, не пропускаються вантажні транспортні засоби з України в Польщу. Крім того по напрямку "Ягодина" протестувальники пропускають досить незначну кількість вантажівок, які їдуть в Україну, зазначив речник ДПСУ. За минулу добу таких було лише 50, що для цього напрямку є критично низьким показником, додав він.

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Сукупно в чергах на 4 заблокованих напрямках на території Польщі, станом на ранок 21 березня, перебувають майже 850 вантажівок. Найбільше навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської".

На інших напрямках західного кордону, за словами Демченка, також зберігаються черги, адже водії перевізники обирають собі інші ділянки через ускладненість руху на українсько-польській ділянці . Зокрема, навпроти ПП "Тиси" на території Угорщини черга з вантажівок сягає 1000 автомобілів, ще 530 автівок – в черзі навпроти пункту пропуску "Ужгород" з боку Словаччини, і майже 400 т.з. на румунсько-українському кордоні навпроти ПП "Порубне".