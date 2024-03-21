Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поляки зняли блокаду на одному з пунктів пропуску: що і як їде на кордоні

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 09:16
Поляки зняли блокаду на одному з пунктів пропуску: що і як їде на кордоні
ілюстративне фото ДПСУ

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на напрямку пункту пропуску "Медика" - "Шегині", заблокованими станом на 21 березня залишаються 4 напрямки кордону з Польщею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко

Пряма мова: "Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21.30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд.

Реклама:

Тож оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися в звичному порядку".

Деталі: За словами Демченка, станом на ранок заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська".

На напрямку цих пунктів пропуску польські фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки, але, до прикладу, по "Раві-Руській" та "Ягодину", як і раніше, не пропускаються вантажні транспортні засоби з України в Польщу. Крім того по напрямку "Ягодина" протестувальники пропускають досить незначну кількість вантажівок, які їдуть в Україну, зазначив речник ДПСУ. За минулу добу таких було лише 50, що для цього напрямку є критично низьким показником, додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Сукупно в чергах на 4 заблокованих напрямках на території Польщі, станом на ранок 21 березня, перебувають майже 850 вантажівок. Найбільше навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської".

На інших напрямках західного кордону, за словами Демченка, також зберігаються черги, адже водії перевізники обирають собі інші ділянки через ускладненість руху на українсько-польській ділянці . Зокрема, навпроти ПП "Тиси" на території Угорщини черга з вантажівок сягає 1000 автомобілів, ще 530 автівок – в черзі навпроти пункту пропуску "Ужгород" з боку Словаччини, і майже 400 т.з. на румунсько-українському кордоні навпроти ПП "Порубне".

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
блокада
Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"
Польські фермери заблокували рух українських автобусів у пункті пропуску "Медика" - "Шегині"
Через блокаду польських фермерів є черги і на кордоні ще з трьома країнами ЄС
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: