Поляки сняли блокаду на одном из пунктов пропуска: что и как едет на границе

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков на направлении пункта пропуска "Медика" - "Шегини", заблокированными по состоянию на 21 марта остаются 4 направления границы с Польшей.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко

Прямая речь: "Информацию об этом украинские пограничники получили около 21.30 накануне от представителей Пограничной стражи Польши. Ими отмечалось, что польские фермеры завершили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд.

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Поэтому оформление этой категории транспорта начало осуществляться в обычном порядке".

Детали: По словам Демченко, по состоянию на утро заблокированными для движения грузовиков остаются 4 направления: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Русская".

На направлении этих пунктов пропуска польские фермеры пропускают разное количество грузовиков в обе стороны, но, к примеру, по "Раве-Русской" и "Ягодину", как и раньше, не пропускаются грузовые транспортные средства из Украины в Польшу. Кроме того, по направлению "Ягодина" протестующие пропускают весьма незначительное количество грузовиков, которые едут в Украину, отметил спикер ГПСУ. За минувшие сутки таких было всего 50, что для этого направления является критически низким показателем, добавил он.

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Совокупно в очередях на 4 заблокированных направлениях на территории Польши, по состоянию на утро 21 марта, находятся почти 850 грузовиков. Больше всего напротив "Ягодина" и "Равы-Русской".

На других направлениях западной границы, по словам Демченко, также сохраняются очереди, ведь водители перевозчики выбирают себе другие участки из-за осложненности движения на украинско-польском участке. В частности, напротив ПП "Тиса" на территории Венгрии очередь из грузовиков достигает 1000 автомобилей, еще 530 автомобилей - в очереди напротив пункта пропуска "Ужгород" со стороны Словакии, и почти 400 т.с. на румынско-украинской границе напротив ПП "Порубное".