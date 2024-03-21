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У Львові зіштовхнулись 27 автомобілів

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 11:45
У Львові зіштовхнулись 27 автомобілів
фото Патрульної поліції

Вранці 21 березня на Скнилівському мості при в’їзді до Львова сталося три дорожньо-транспортні пригоди за участі 27 автомобілів.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у соцмережі X, Патрульна поліція Львівщини, Львіська міська рада

Пряма мова Садового: "У Львові зіштовхнулись одразу 27 автівок. Вочевидь причиною став непроглядний туман. Важливо, що ДТП обійшлось без жертв. Для тих, хто знає Львів, це сталось на Скнилівському мості".

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Деталі: О 9 ранку Львівська міськрада повідомила, що громадський транспорт відновив роботу, однак із затримкою.

Теми: ЛьвівДТП
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