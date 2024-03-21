Во Львове столкнулись 27 автомобилей

Утром 21 марта на Скниловском мосту при въезде во Львов произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием 27 автомобилей.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в соцсети X, Патрульная полиция Львовщины, Львовский городской совет

Прямая речь Садового: "Во Львове столкнулись сразу 27 автомобилей. Очевидно причиной стал непроглядный туман. Важно, что ДТП обошлось без жертв. Для тех, кто знает Львов, это произошло на Скниловском мосту".

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Детали: В 9 утра Львовский горсовет сообщил, что общественный транспорт возобновил работу, однако с задержкой.