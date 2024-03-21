У найближчі дні в Україні буде туман, а на заході – дощі

В Україні 22 березня без опадів, а 23 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ у західних областях.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Зокрема, у п'ятницю в західних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та місцями північних областях прогнозують вночі та вранці туман. Вітер у західних і північних областях південно-західний, на решті території північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 7-12 градусів тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

У Києві 22 березня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.

погода 22 березня

У суботу, 23 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура в західних і північних областях уночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів; на решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 8-13 градусів тепла.

погода 22 березня

На високогір'ї Карпат - мокрий сніг (вночі 23 березня без опадів); температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.