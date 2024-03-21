В ближайшие дни в Украине будет туман, а на западе – дожди
В Украине 22 марта без осадков, а 23 марта синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь в западных областях.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В частности, в пятницу в западных, Винницкой, Черкасской, Одесской и местами северных областях прогнозируют ночью и утром туман. Ветер в западных и северных областях юго-западный, на остальной территории северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
В Киеве 22 марта без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем около 10 градусов.
В субботу, 23 марта, в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов; на остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.
На высокогорье Карпат - мокрый снег (ночью 23 марта без осадков); температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.