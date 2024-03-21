В ближайшие дни в Украине будет туман, а на западе – дожди

В Украине 22 марта без осадков, а 23 марта синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь в западных областях.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В частности, в пятницу в западных, Винницкой, Черкасской, Одесской и местами северных областях прогнозируют ночью и утром туман. Ветер в западных и северных областях юго-западный, на остальной территории северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

В Киеве 22 марта без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем около 10 градусов.

погода 22 марта

В субботу, 23 марта, в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура в западных и северных областях ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов; на остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

погода 23 марта

На высокогорье Карпат - мокрый снег (ночью 23 марта без осадков); температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.