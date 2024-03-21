Шольц підтримав ідею передати прибутки від росактивів на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалює ідею використання доходів від російських активів на придбання зброї для України.

Джерело: Європейська правда

Пряма мова Шольца: "На мою думку, вони (доходи від заморожених російських активів, − ред.) мають бути використані насамперед для того, щоб можна було придбати ту зброю та боєприпаси, які необхідні Україні для її оборонної боротьби.

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Для мене важливо, що ми зараз даємо використанню (цих коштів) чіткий напрямок, наприклад, напрямок для підтримки в закупівлі боєприпасів ".

Деталі: Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонду миру на закупівлю зброї для України. Решту планують використати на відновлення та реконструкцію.

Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті 21 березня, однак, за даними ЗМІ, навряд чи ухвалять остаточне рішення.

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Велика увага на саміті під час розгляду цього питання буде прикута до реакції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти відправки зброї в Україну.

Ця пропозиція також викликає питання у нейтральних або позаблокових країн, таких як Мальта, Австрія та Ірландія.