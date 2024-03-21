Шольц поддержал идею передать доходы от росактивов на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц одобряет идею использования доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины.

Источник: Европейская правда

Прямая речь Шольца: "По моему мнению, они (доходы от замороженных российских активов, – ред.) должны быть использованы в первую очередь для того, чтобы можно было приобрести то оружие и боеприпасы, которые необходимы Украине для ее оборонной борьбы.

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Для меня важно, что мы сейчас даем использованию (этих средств) четкое направление, например, направление для поддержки в закупке боеприпасов".

Детали: Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли от обездвиженных суверенных активов РФ хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные планируют использовать на восстановление и реконструкцию.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг, однако, по данным СМИ, вряд ли примут окончательное решение.

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Большое внимание на саммите при рассмотрении этого вопроса будет приковано к реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против отправки оружия в Украину.

Это предложение также вызывает вопросы у нейтральных или внеблоковых стран, таких как Мальта, Австрия и Ирландия.