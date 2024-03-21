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Понад 60% українців відзначають зростання рівня корупції у 2023 році – дослідження

Ангеліна СтрашкуличЧетвер, 21 березня 2024, 15:59
Понад 60% українців відзначають зростання рівня корупції у 2023 році – дослідження
Фото: getty images

Зростання рівня корупції в Україні в 2023 році відзначають 61,2% українського населення і 46,3% бізнесу.

Джерело: дослідження "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність", презентоване в Національному агентстві з питань запобігання корупції

Деталі: Згідно з результатами опитування, зростання рівня корупції в 2023 році відзначають 61,2% населення, що в понад два рази більше, ніж у 2022-му, та 46,3% представників бізнесу, що майже втричі перевищує показник 2022 року.

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Джерело: nazk.gov.ua

Дослідження також демонструє оцінку корупційного досвіду громадян. Найчастіше зіштовхуються з корупцією ті, хто звертається до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ, отримує послуги у сферах будівництва і земельних відносин, медицини, а також з підключення або обслуговування систем електро-, газо- і водопостачання, водовідведення.

 
Джерело: nazk.gov.ua

3 точки зору бізнесу,  найбільш корумпованими сферами є митниця, правоохоронні органи, будівництво та земельні відносини, постачання електрики, газу і води.

 
Джерело: nazk.gov.ua

Довідково: Дослідження "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність" провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції впродовж листопада-грудня минулого року шляхом опитування населення (2488 особистих інтерв’ю, максимальна похибка – ±2%) і представників бізнесу (1208 телефонних інтерв’ю, максимальна похибка –  ±3%).

ВІДЕО ДНЯ

Це п'яте національне опитування населення та представників бізнесу для комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні. Перша хвиля дослідження проведена у 2017 році, друга – у 2020, третя – у 2021, четверта – у 2022.

Теми: корупціяопитування
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